Invaller Batshuayi leidt met sterke invalbeurt mee de ommekeer in bij Chelsea!

De man van de ommekeer heet Michy Batshuayi. De Belg viel rond het uur in en liet zich vrijwel meteen opmerken. Tien minuten later zette hij de bordjes gelijk met een rake kopbal. Drie minuten voor tijd mochten de supporters (en trainer Conte) in Stamford Bridge nog eens vieren toen Azpilicueta de winning goal maakte.

De kers op de taart kwam er even voor het fluitsignaal, met de 4-2 van... Batshuayi! De Belg heeft zijn kans in de spits vandaag met twee handen gegrepen. De aanvaller toonde met zijn twee goals dat hij wel erg weinig minuten nodig heeft om het net te vinden.