Simon, de enige op niveau, frustreerde zich kapot: "Dit was veel te makkelijk"

Die pas mocht er nooit zo makkelijk komen -Moses Simon

Tot dan zat de match wel op slot. "Ja, maar we blijven teleurgesteld, we hadden heel wat mogelijkheden om de wedstrijd af te maken, maar zij speelden heel laag. Wanneer je voorin kwam, zag je nóg vijf verdedigers."

Bij de tegengoal was hij het dichtst in de buurt bij Hervé Kage. Hij reageerde heel kwaad op het veld. "Natúúrlijk, die pas mocht er niet zo makkelijk komen. Iemand moest druk op die bal zetten. Kage is een slimme speler, als hij de bal gecontroleerd had, had ik hem."