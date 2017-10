Nieuwe OHL-T1 moest de twijfels 'wegcoachen' na ophefmakend ontslag van Van Wijk: "Er is geen verborgen agenda"

Dat OHL toch een buitenlander binnenhaalde die de Proximus League niet kent, deed bij de fans vragen rijzen over de intenties van de King Power Group.

"Dat begrijp ik maar al te goed", vertelt Pearson daarover in Sport/Voetbalmagazine. "Het enige wat ik kan doen om die twijfels weg te nemen, is open en eerlijk zijn in mijn werk. Er is geen verborgen agenda", benadrukt de 54-jarige Engelsman.

Bijdraaien als er een evolutie is

"Toen ik aangesteld werd ging het goed, dus dat komt inderdaad raar over. Alleen als de mensen de club zien evolueren, zowel op als naast het veld, zullen ze bijdraaien. Ik hoop dat het OHL-publiek ook inziet dat King Power kansen geeft."

Volg KFCO Beerschot-Wilrijk - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (22/10).