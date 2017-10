Ondanks 0 op 18 in CL is Club Brugge absolute grootverdiener in Europa, hoeveel mochten Anderlecht, Genk, Standard en Gent bijschrijven?

Uiteraard is Club Brugge de grootverdiener bij de Belgische ploegen. Aan hun 0 op 18 in de Champions League houden ze uiteindelijk 17 miljoen euro aan prestatiegelden over. De vetpotten van de Champions League blijven hun naam zo in stand houden.

Racing Genk en Anderlecht raakten in de Europa League namelijk flink wat verder, maar moeten het stellen met minder dan de helft. Ook opmerkelijk: Genk haalde uiteindelijk meer geld binnen dan Anderlecht, ook al raakten ze even ver in de campagne.

Het overzicht van de behaalde gelden door de Belgische teams in Europa in het seizoen 2016-2017 ziet er als volgt uit: