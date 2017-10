Weinig hoop bij fans Genk: "Ik denk dat ik weer met een teleurstelling zal terugkeren uit Brussel"

Claessens, voorzitter van de Genkse supportersvereniging, trok maandag aan de alarmbel. Zowel trainer Albert Stuivenberg als CEO Patrick Janssens zouden hun conclusies moeten trekken... Voor het zware drieluik is zijn mening niet gemilderd. "Genk heeft uiteraard gereageerd op mijn uitspraken. Ze zeggen dat ik mijn mening mag hebben, maar dat het wel de foute is", laat hij weten bij Voetbalkrant.com.

Toch lijkt er intussen een ultimatum gesteld te zijn aan Stuivenberg: winnen op Anderlecht is de enige uitweg voor hem. "Dat lijkt me de meest logische zaak te zijn", reageert Claessens. "Ooit stopt het. Maar of dit echt zo is of gissen? Het kan evengoed een 0 op 9 worden de komende wedstrijden. Maar als ik de kranten zo lees, hebben ik en de fans niets te vrezen. We gaan een wedstrijd zien zoals we ze nog nooit gezien hebben... Tja, ik hoor elke week hetzelfde van de trainer."

Voor Claessens is het dus al 5 na 12. "Ik begrijp de visie van het bestuur ook. Ze zeggen dat we op zes punten van play-off 1 staan. Maar we staan ook vier punten van de degradatie. Het hangt zo dicht bij elkaar. Ze zeggen dat we grinta gaan zien. Dat is het nieuwe woord in Genk. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik denk dat ik zondag van een nieuwe teleurstelling ga thuiskomen van Brussel."

Een nieuwe trainer moet er dus komen volgens de fans. "Ik weet het, Genk begint stilaan op een trainerskerkhof te lijken. Maar we zien geen vooruitgang. En dat met deze kern, de sterkste van de afgelopen tien jaar. Misschien hebben we te veel misdienaars en geen kosters die eens naast de pot durven pissen."

"We hebben inderdaad twee jaar op Peter Maes geroepen. Misschien was hij te straf voor deze groep en hebben we nu een schoolmeester die niet bruut genoeg kan zijn. Maar als ik het bestuur hoor zeggen dat top drie nog steeds mogelijk is... Dan spreek je gewoon als een kip zonder kop."



