Sa Pinto in gekende stijl: "Magnifieke prestatie van mijn spelers" - maar wel een ferm puntje van kritiek

Al was er ook wat kritiek, maar dan vooral op de grasmat: "Het was echt moeilijk om goed voetbal te brengen op een mat in deze staat. Mijn spelers gleden continu uit. We moesten ons aanpassen aan het directe spel van Moeskroen."

Dan zijn we moeilijk af te remmen

"Toch hebben we goed gereageerd. We hebben het veld goed gebruikt. Onze combinaties waren vloeiend en we hebben de tegenstander kunnen verrassen. We zijn snel van flank kunnen wisselen, er zat veel volume in het spel en dan is het moeilijk om ons af te remmen."

Slotsom: "Ik ben blij met de magnifieke prestatie van mijn spelers. We hebben nu onze eerste uitzege van het seizoen beet, dat zal de groep ook zeker deugd doen. We gaan er blijven voor knokken de komende weken."