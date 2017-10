Dennis Praet en co vernederen nummer 15 uit de Serie A en zetten nieuwe stap richting top 4

Dennis Praet en Sampdoria zijn aan een uitstekend seizoen bezig in de Serie A. De ploeg verloor nog maar één keer en ook zaterdagavond ging het vlotjes. Na amper 3' stond de 1-0 tegen nummer 15 Crotone al op het bord via Ferrari. Quagliarella vanaf de stip en Caprari zorgden voor de geruststellende 3-0 ruststand.

In de tweede periode diepten Linetty en Kownacki de score nog uit tot zware 5-0 cijfers. Sampdoria springt zo voorlopig over AS Roma naar de vijfde plek in de Serie A. Het staat op amper 2 punten van Lazio en de vierde plek, die recht geeft op een ticket voor de voorrondes van de Champions League.