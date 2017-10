Schrijvers blijft zijn goede vriend Gerkens ook bij Anderlecht op de voet volgen: "Als hij gewisseld wordt, zet ik de TV af"

De 21-jarige Schrijvers noemt Gerkens (22) - samen met Divock Origi - het grootste talent dat hij tegenkwam bij KRC Genk. "Dat Pieter het niveau van Anderlecht aankan, wist ik al langer. Al bij de U14 zag je zijn enorme kwaliteiten." (Lees er HIER meer over)

Voor de wedstrijd laten we elkaar vaak weten of we wel of niet spelen

Schrijvers volgt de prestaties van Gerkens bij Anderlecht op de voet, én omgekeerd. "Voor de wedstrijd laten we elkaar vaak weten of we wel of niet spelen. Het gebeurt wel eens dat ik de TV afzet als hij gewisseld wordt", lacht de spelmaker.

"Onze band is met de jaren gegroeid. Bij de nationale jeugdploegen sliepen we altijd samen. We proberen nog regelmatig iets te gaan eten met de vriendinnen en een ex-kinesist die bevriend is gebleven. Het is nu weer even geleden dat we elkaar gezien hebben, maar hopelijk blijven onze etentjes duren."

Gerkens en Schrijvers in 2012 bij de nationale U17

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (22/10).