Bolat haalt uit naar ex-club Standard, ook over zijn periode bij Club Brugge heeft hij iets te zeggen

De Antwerp-doelman geeft dan ook aan nog weinig te hebben met zijn ex-club. "Na wat ik allemaal met de club meemaakte, was mijn afscheid niet hoe ik het me had voorgesteld. Dat had alles te maken met het nieuwe bestuur van toen", verwijst de Turkse Belg naar Roland Duchâtelet in Het Belang van Limburg.

In 2013 trok hij naar het Portugese FC Porto, maar ook daar kon hij niet overtuigen. Na het vertrek bij Standard gleden de Rouches af naar de middenmoot van de Jupiler Pro League. "Voor de supporters vind ik dat jammer, maar voor de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn niet. Het is hun verdiende loon", besluit de doelman.

Over zijn periode bij Club Brugge was hij korter. "Ik ben mij ervan bewust dat ik slechte wedstrijden heb gespeeld, maar als ik zie welke blunders sommige keepers maken en toch blijven staan..."

"Mochten ze mij in Brugge niet direct uit de ploeg hebben gehaald en me meer vertrouwen hebben gegeven, dan was ik uiteindelijk wel in mijn ritme gekomen."