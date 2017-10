🎥 Chadli gaat onderuit met West Bromwich Albion, maar Southampton-speler zorgt nu al voor dé goal van het jaar na onwaarschijnlijke dribbel

De partij leek lang op een zoutloze 0-0 af te stevenen, maar daar dacht ene Sofiane Boufal anders over. Vijf minuten voor tijd veroverde hij de bal en zette hij vanop de eigen speelhelft een geweldige solo op poten. Boufal omspeelde vijf à zes spelers van West Bromwich en knalde de bal droogjes in doel.

Een heerlijke treffer, die ook wel wat aan de solo van Maradona op het WK in '86 deed denken. En bovendien een solliciatie voor het doelpunt van het jaar. Nacer Chadli stond bij de bezoekers overigens 77 minuten tussen de lijnen.

QUEL BUT DE MALADE MENTAL DE SOFIANE BOUFAL AVEC SOUTHAMPTON !!! INCROYABLE !!! 😱😱🔥🔥 pic.twitter.com/zigQj6n28v

So Boufal just won the Puskas & I'm catatonic. 🔥😱😮😧😵😳 pic.twitter.com/Mte6UQ7asS