Belgische ploegen pikken graantje mee door nationale ploeg, maar: "Hen moeten we nog bijbenen"

"Het succes van de Rode Duivels heeft ervoor gezorgd dat de Jupiler Pro League een uitstalraam is geworden en dat de clubs aan hogere prijzen spelers kunnen verkopen", aldus Mannaert aan RTBF.

Op dat vlak moeten we wel nog het onderspit delven tegen onze noorderburen. "Nederland moeten we nog bijbenen. Dat is een werk van lange adem, want het land heeft een traditie van drie WK-finales en kan zichzelf beter verkopen. We moeten in België nog meer fier durven zijn op wat we verwezenlijken", vindt de algemeen manager.