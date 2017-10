Schitterend! Zo reageert Westerlo met een knipoog op beschuldigingen Beerschot Wilrijk

Westerlo gaf Beerschot Wilrijk lik op stuk met een humoristische foto

Bij Westerlo waren ze gisteren serieus in hun gat gebeten toen ze de beschuldigingen van Beerschot Wilrijk lazen. De Mannekes hadden op hun website een tekst gepubliceerd dat ze een spion van OH Leuven betrapt hadden. En in één adem door werd ook Westerlo er bij betrokken.