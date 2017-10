Raad voor Vanhaezebrouck: "Hij moet minder verdedigen"

Antheunis ziet eigenlijk twee problemen. "Mijn eerste vaststelling is dat Anderlecht zowel tegen Mechelen als tegen PSG goed voetbal bracht, maar de tweede helft was telkens minder", vertelt hij in De Zondag. "Mijn tweede vaststelling is dat Anderlecht nog te veel tegentreffers incasseert. Ik verwacht dat Vanhaezebrouck hoopt en denkt om Sven Kums terug belangrijk te maken."

Voorlopig laat Vanhaezebrouck zijn topschutter enorm veel lopen. Iets wat Anthuenis niet zou doen. "Onyekuru moet niet te veel verdedigend werk verrichten op de eigen helft. Hij is de spits in vorm en erg belangrijk in steun van Teodorczyk. Belangrijk is dat een aantal spelers hun vertrouwen en topvorm terugwinnen. Ik denk dan aan Hanni, Dendoncker en Teodorczyk. De thuismatch tegen Genk is een ideale test."

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.