Stuivenberg sprak met sterkhouders: "Ik heb niet zo'n groot ego dat er iets is blijven hangen"

Pozuelo sloeg na zijn wissel vorige week dan weer bijna de dug out in stukken van elkaar. "Dat geldt ook voor Pozuelo. Als je stopt met praten, is het over. Er is deze week goed en duidelijk gesproken met hem. Kijk, ik heb niet zo’n groot ego, van zijn reactie na de wissel tegen Moeskroen blijft bij mij niets hangen."

"Emotie is een belangrijk onderdeel van het spel en daar zal ik niemand op aanpakken. Maar zoiets kan zich natuurlijk niet elke keer herhalen. Pozuelo is gefrustreerd omdat op dit moment niet alles loopt zoals hij het zou willen, maar er is echt geen probleem tussen ons.”

