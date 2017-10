Hasi en Leekens worden aan KV Kortrijk gelinkt, voorzitter Allijns reageert met deze woorden op de geruchten

Andere oefenmeesters als Besnik Hasi en Georges Leekens worden aan KV Kortrijk gelinkt. "Ik lees de krant ook en de supporters waarschijnlijk ook. Maar dat is nu onze zorg niet", zegt voorzitter Joseph Allijns bij Sporza. "We bekijken het rustig."

Trainers koesteren

Of de positie van Anastasiou ter discussie staat? "Ik wil daar zo snel na de match geen uitspraak over doen. Deze club heeft altijd geprobeerd om haar trainers te koesteren en te houden. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt."

"Ik ben ook niet alleen. Als er iets beslist moet worden, doen we dat samen met de raad van bestuur. En dat zal niet op basis van emoties gebeuren. Iedereen kent de situatie, ook de trainer. We kunnen ons zeker nog redden, maar we moeten wel punten pakken", aldus Allijns.