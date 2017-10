Geen zege voor Beerschot Wilrijk: "Leuven was in het begin meer toeschouwer dan dat ze meegedaan hebben"

"Ik denk dat we onszelf veel te kort doen vandaag", aldus de centrale verdediger. "We hebben de hele eerste helft gedomineerd. Leuven was in het begin meer toeschouwer dan dat ze meegedaan hebben. Tien minuten na de rust hebben we vanuit het niks de wedstrijd laten omkeren. Zij waren erg scherp en wij stonden twee keer te slapen. "

"We hadden veel meer kansen dan OHL, maar we hebben een paar keer pech gehad dat de bal niet goed viel", aldus Swinkels. "We laten hier gewoon twee punten liggen. We hadden een belangrijke stap kunnen zetten, maar dat hebben we nagelaten. Leuven mag zichzelf in de handjes wrijven dat ze hier een punt hebben gepakt."

Voordeel OHL

Swinkels kreeg zelf tot twee keer toe de kans om te scoren. "Ik weet niet hoe die eerste bal bal er niet in ging, maar die jongen (Schuermans, red) haalde de bal nog van de lijn. Die tweede pakte de keeper goed. We hadden nog goede kansen om de match te beslissen, maar dat lieten we na."

Het is met nog twee matchen te gaan erg spannend voor de eerste periodetitel in 1B. "Het blijft een open strijd voor de eerste periodetitel. Zij hebben een beter doelpuntensaldo en dat geeft hen een beetje voorsprong. Voor de rest is het hetzelfde, want iedereen kan van elkaar winnen. Zij hebben gewoon twee doelpunten meer", besluit de Nederlander.