Hoefkens over het grootste talent waar hij mee samenspeelde (bij Lierse): "Hij was op die leeftijd twee keer beter dan Lukaku"

Hoefkens vertelt in De Zondag wie het grootste talent was waar hij ooit mee samenspeelde. "Ik zal eens verrassen: Jurgen Cavens", vertelt hij. "Die gast was zó getalenteerd: sterk, snel, toptechniek, in de voeten, in de diepte, een goede laatste pass, doelpunten maken..."

Bij Lierse wonnen de twee onverwacht de titel, waarna hun wegen zich scheiden. "Ik heb tegen Lukaku gespeeld toen die zeventien was. Wel, Cavens was op die leeftijd twee keer zo goed", meent hij.