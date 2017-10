Brugse hooligan over zijn bewogen leven en Antwerp: "Voor de clash met onze eeuwige vijand zal iedereen op scherp staan"

"Schrik had ik niet. Als radertje van zo’n machine kon je eigenlijk weinig overkomen. Je voelt je heer en meester, beschermd door mekaar. Je voelt de adrenaline stromen en zegt tegen elkaar: We gaan dit samen doen.Stand your ground. Het draaide om territorium. Dat te beschermen of in te nemen", vertelt hij in zijn nieuwe boek volgens Het Nieuwsblad.

Ik kan niet verklaren waarom we vochten. Ik wist het toen niet en ik weet het nu nog altijd niet. Je gaat gewoon op in de groep, in een strijd die je niet mag verliezenDeel deze quote: De man - die zelfs de binnenkant van een cel zag - benadrukt wel dat knokken nooit op de eerste plaats kwam. "Zonder voetbal was er geen reden om te knokken: ik ben mijn hele leven supporter gebleven, maar alleen op wedstrijddagen was ik een hooligan." Antwerp Nu noemt Dodici zich ex-hooligan, maar toch... "Neem nu de confrontatie met Antwerp dit weekend. Ik ben dan misschien geen hooligan meer, maar voor de clash met onze eeuwige vijand zal iedereen op scherp staan. Iedereen. De match tegen Antwerp is gewoon anders." Volg Club Brugge - Antwerp nu live op Voetbalkrant.com.