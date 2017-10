In memoriam: Roger Rodolf, clubicoon van Berchem Sport, is overleden

'Meneer Rodolf', zoals hij door bijna iedereen genoemd werd, was bijna een halve eeuw lang het uithangbord van de jeugdafdeling, als scheidsrechter, afgevaardigde en voorzitter bij Berchem Sport. Na een herseninfarct was hij de voorbije jaren echter niet meer in staat om de wedstrijden bij te wonen.

Op de clubwebsite van Berchem Sport kun je het indrukwekkende levensverhaal van het icoon herbeleven. De club roept ook op om verhalen of anekdotes over Rodolf door te sturen naar archief@berchem-sport.com voor de website of het Berchem Sport Magazine.