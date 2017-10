Coosemans baalt: "En we hadden nog gezegd om scherp te beginnen"

Coosemans moest zich dus drie keer omdraaien in korte tijd. Nochtans hadden ze vooraf gezegd dat ze leerden uit de match tegen Anderlecht, dat vier keer scoorde in de eerste helft. "Toen was het op een halfuur. Vooraf hadden we gezegd dat we scherp moesten starten en zo de wedstrijd controleren", aldus Coosemans.

Maar dat liep dus anders. "Vijftien minuten lang waren we nergens en daarin krijgen we drie doelpunten tegen. We speelden bij momenten niet slecht, maar als je dat toelaat, is het kalf verdronken."