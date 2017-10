🎥 Daar is de volgende generatie: Cristiano Ronaldo Jr. haalt in jeugdmatch uit met deze schitterende trap

De 7-jarige Ronaldo Jr. haalde op een zanderig veld in Madrid zijn kunsten boven en scoorde daarbij ook een schitterend doelpunt... Net als papa stond te filmen. Fier als hij was, gooide hij de goal meteen op Instagram. Het is intussen al meer dan 10 miljoen keer bekeken.

Met die achternaam is de druk vanzelfsprekend enorm, maar als Junior nog maar het halve voetballende vermogen van zijn vader heeft gekregen, dan spreken we binnen een jaar of vijftien misschien nog van 'de wondermooie goals van Ronaldo'.

Bekijk hieronder het doelpunt van Ronaldo Jr.:

