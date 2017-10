Degryse en Mulder absoluut niet te vinden voor Genkse 'Whoop': Ik zou het nóóit ondertekenen" en "Dit is érg overdreven"

"Ik zou zoiets nooit ondertekenen", was de mening van Marc Degryse in Play Sports duidelijk. "Is er één Genk-speler die dit ondertekend heeft?", vroeg Jan Mulder zich af.

"Als de harstslag 's nachts naar 150 gaat, moet je kunnen uitleggen waarom", ging Degryse verder. "Wat we 's nachts doen? Dat hangt ervan af met hoeveel we dan zijn", pikte Mulder met een kwinkslag in. "Die dingen worden tegenwoordig érg overdreven."

Rick de Leeuw was wel fan van de nieuwe tool. "Vooral jonge spelers werken er graag mee. Het is een gadget waar ze nog beter mee kunnen worden."

Volg Anderlecht - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.