Goed voor een assist en een doelpunt tegen Beerschot Wilrijk, maar Mathieu Maertens legt uit wat er misliep in eerste helft

Maertens was goed voor een doelpunt en een assist. "Het was belangrijk dat we niet verloren vandaag. Dat hebben we niet gedaan, dus dat is zeker goed", zei de middenvelder na afloop van de topper. "We kropen te veel achteruit na de tweede goal. Dan wordt Beerschot gevaarlijk met die centers die komen. We werkten onszelf in de problemen en dan viel die goal ook nog."

'Niet agressief genoeg'

In de eerste helft leek OHL onder de indruk. "De eerste helft was zeker niet goed. We waren niet agressief genoeg en waren te slordig. Dat zijn werkpunten die we moeten meenemen naar de volgende match. Je weet bovendien dat het dan moeilijk wordt de laatste vijf minuten, maar gelukkig hebben we standgehouden. Op naar volgende week."

"Elke wedstrijd is hetzelfde, maar we wisten op voorhand hoe belangrijk deze match was. Ik weet niet of dat in de hoofden gespeeld heeft. Dat we niet mochten verliezen? Dat kan er wel iets mee te maken hebben, maar dat kan je beter ook eens aan de andere spelers vragen", zei Maertens nog.