Jonathan Legear maakte 'alweer' als invaller het verschil voor STVV: "In functie daarvan besloot ik hem niet te laten starten"

De dertigjarige Legear kende al een succesvolle invalbeurt tijdens zijn debuut op het veld van Anderlecht. Ook tegen de Kustboys was de Luikenaar beslissend.

"Niet alleen de elf die starten, maar ook de jongens op de bank laten zich méér dan gelden", benadrukte STVV-coach na de 1-0-overwinning tegen KVO. "In functie daarvan besloot ik Legear op de bank te laten starten."

We moeten niet ontkennen dat we een cadeauke kregen

"Dat was geen makkelijk beslissing. Legear heeft voor ons al veel betekend, zowel op als naast het veld. Dat doelpunt heeft hij absoluut verdiend. Al moeten we niet ontkennen dat we een cadeauke (na de terugspeelbal van Knowledge Musona, red.) kregen. Het was een mindere match. Dat geef ik toe. Onze mentaliteit heeft ons geholpen", besloot De Roeck.