Van de regen in de drup: Everton geeft voorsprong weg en gaat met tien ruim ten onder tegen Arsenal

Everton pakte na de beschamende nederlaag tegen Lyon van donderdag amper 1 op 9 in de Europa League (lees hier meer). Alles op de competitie dan maar...

Arsenal had duidelijk de bovenhand in de eerste helft, maar het was wel Everton dat op voorsprong kwam. Een weliswaar prachtige knal van Rooney stemde de fans gelukkig.

Maar het geluk was van korte duur en het overwicht van de bezoekers te zwaar. Monreal, Özil, Lacazette, Ramsey en Sanchez trapten nog tegentreffers binnen én na twee keer geel voor Gueye eindigde Everton nog met tien man. De late goal van Niasse maakte geen verschil meer. Of Koeman maandag nog trainer is van Everton? Hmmm...