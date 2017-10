Engelse aanvaller wordt nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid, maar heeft andere wens

door Maarten Cattaert



Harry Kane wil het liefst van al voor lange tijd bij Tottenham blijven

In augustus lukte hij geen enkele goal, maar eens die maand voorbij was is Harry Kane weer helemaal op toerental geraakt. Enkele buitenlandse topploegen, waaronder Real Madrid, willen de aanvaller van Tottenham graag inlijven.