Anderlecht was slecht, maar in deze categorie zelfs desastreus: "Dan heeft het geen nut om met twee torens te spelen"

Hein Vanhaezebrouck had daar een preciezer antwoord op. "Twee? Of minder?", vroeg de coach zich af. "Als je kijkt naar de kwaliteit van de voorzetten en de corners... We gaven die laatste zelfs te laag. Het was echt triestig."

Met Harbaoui erbij kwamen er ook niet meer kansen. "Tja, als je geen goeie voorzet in de box krijgt, ben je ook niks met twee torens hé. We probeerden het met twee centrumspitsen, maar ze kregen geen bruikbare bal."