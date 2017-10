🎥 Kage keerde terug met absolute wereldgoal: "Chevalier zei: 'hou je klaar, we gaan je nodig hebben'"

Het was als een sprookje, terugkomen uit blessure, invallen en dan die prachtbal van Chevalier krijgen. Binnekantje voet, niet simpel bij een volley, en Kalinic was gezien. Hervé Kage wist even niet waar hij het had.

"Het was niet slecht, hé", was Kage al wat gekalmeerd achteraf. "Het was een mooi doelpunt en we hadden dit echt nodig. We hebben de punten nodig om vertrouwen te krijgen."

Met Chevalier klikt het, we vinden elkaar met de ogen dicht -Hervé Kage

"Het was nog maar mijn tweede baltoets. Toen de bal in de lucht hing, vroeg ik me af of ik nu in één tijd zou schieten of ik hem zou controleren. Ik koos gelukkig voor het eerste."

Chevalier legde de bal panklaar. Sinds hij bij Kortrijk kwam, klikte het met Kage. "We vinden elkaar met de ogen dicht. Ik hou ervan om met zo'n spelers te spelen. Op en naast het terrein kunnen we het goed vinden. Hij zei me voor de match: 'hou je klaar, we hebben je nodig.'"

De wereldgoal van Kage

