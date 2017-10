Thelin schreef geschiedenis met vierklapper en legt uit hoe Philippe Clement belangrijk is in het verhaal

En daarmee schreef hij ten persoonlijke titel geschiedenis: "Neen, dat heb ik nooit eerder gedaan in mijn profcarrière", kon de Zweed er in een eerste reactie best om lachen. "Uiteraard is het leuk om dat te doen, het leverde ook de drie punten op."

Nog nooit eerder gelukt om vier keer te scoren in een match

De spits kon er echt geen genoeg van krijgen: "Neen, maar zo zit ik ook in elkaar. Als ik scoor, wil ik altijd een tweede. Dan hoop ik op een hattrick. En als ik er eens drie maak, wil ik er graag vier scoren. Ik ben hongerig daarin."

De huurling van Anderlecht dankt voor zijn huidige goede vorm ook ... de T2 van Club Brugge: "Philippe Clement geeft me een enorme boost. Hij geeft me erg veel vertrouwen en dat straalt zich af. De hele ploeg doet het goed, anders scoor je geen vijf doelpunten."