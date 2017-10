Beerschot Wilrijk is er klaar voor: "Van niemand schrik!"

Die staande ovatie na de 0-3 tegen Cercle, dat deed deugd hoorDeel deze quote:

OHL dan... De grootste en waarschijnlijk enige concurrent voor de periodetitel. "Ze beschikken over goede, snelle flanken... maar zijn anderzijds ook 'te pakken', zeker centraal achterin", zegt hij op de clubwebsite. "Ik verwacht dat ze op het Kiel de kat uit de boom zullen kijken en vooral op vrije trappen rond de zestien gaan speculeren. Wij zullen het initiatief dus in onze schoot geworpen krijgen. Zoals vaak gebeurt."

"En da's hoegenaamd geen probleem. We gaan sowieso uit van onze eigen kracht en systeem, we kennen onze sterkte en onze mindere punten. Bovendien hebben we inmiddels tegen iedereen al gespeeld en beseffen we dat we van niemand echt schrik moeten hebben. We gaan dus vol voor de winst zondag."

