🎥 Wereldgoal in Holland! Wat een schot vanop 50 meter

Gelukkig, of we hadden dit pareltje van Koen Bosma gemist. De middenvelder had een geniale ingeving toen hij met de bal aan de voet net over de middenlijn kwam. Hij zag de keeper te ver uit zijn doel staan en waagde zijn kans. Vanop een dikke 50 meter ging de bal netjes in doel. En daarmee bezorgde hij zijn ploeg ook de eerste driepunter van het seizoen.