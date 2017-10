Lommel laat net als vorige week punten liggen, maar prijkt wél nog steeds bovenaan in de 1ste Amateurliga

door Dirk Pieters



Lommel SK ging vorige week zwaar de boot in bij concurrent Geel (3-0). Dit weekend kreeg de competitieleider in de Eerste Amateurliga Knokke over de vloer.