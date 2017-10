Coucke reageert: "Naar waarde gespeeld, maar dit is het lot van de rode lantaarn"

Legear bezegelde in de 89ste minuut het lot van Oostende, dat bij STVV hoopte de kentering in te zetten. Marc Coucke probeerde positief te blijven, maar je zag aan zijn tweets dat hij het moeilijk had.

Man man, het lot vd rode lantaarn: 1-0 #stvkvo na weggeefgoal.

Nochtans sterke 2e helft Kvo. — Marc Coucke (@CouckeMarc) October 21, 2017

Zo spijtig voor mn Kvo-spelers die in 2e helft echt naar waarde gespeeld hebben, en opnieuw in slotminuut afgaan. Dit zal keren!! — Marc Coucke (@CouckeMarc) October 21, 2017