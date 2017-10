Opmerkelijk: dinsdag zullen deze zéér opvallende figuren tussen de Oostendse supporters staan

KVO verloor zaterdag ook in Sint-Truiden na een late treffer van Legaer en is nog steeds rode lantaarn met amper 5 op 33. "Hoeveel pech kan een ploeg in één seizoen aan?", vraagt voorzitter Marc Coucke zich luidop af.

Onder het motto: 'Het moet en zal keren'

Dinsdag tegen Charleroi wil Coucke de ommekeer inluiden en dat doet hij door zelf middenin het C-vak te gaan staan. Ook KSV Roeselare liet weten dat er supporters afzakken om hun vrienden van de kust te steunen. Dat beloven opvallende beelden te worden in de tribunes aan 't zeetje!

Man man, nog nooit met zo ne kater opgestaan. Hoeveel pech kan n ploeg in 1 seizoen aan. 💚❤️💛-hart bloedt.

Dit moet&zal keren, allen samen! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 22 oktober 2017

Veel zin om dinsdag tegen Charleroi middenin de C te gaan staan en samen gans te match te schreeuwen tot die 1e zege binnen is 💚❤️💛 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 22 oktober 2017

We komen dinsdag onze vrienden van de kust steunen! Het moet en zal keren! #vrienden #tijkeren — KSV Roeselare (@KSVR134) 22 oktober 2017

