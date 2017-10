Revaliderende Ibrahimovic heeft nog plannen, Raiola bevestigt: "Hij gaat nog minstens vijf of zes jaar door"

door Yannick Lambrecht

Mino Raiola komt met groot nieuws over Zlatan Ibrahimovic

Foto: © Photonews

De onverwoestbare Zlatan Ibrahmovic zit al maandenlang aan de kant met een zware knieblessure. Desondanks mogen we volgens zijn manager Mino Raiola niet vergeten dat de 36-jarige Zweed gebouwd is als een machine. Het einde is nog helemaal niet in zicht.