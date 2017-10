Neymar blijft beroeren bij PSG en gaat deze keer in de clinch met coach Emery

Eerder was er al de ruzie met spitsbroeder Edinson Cavani over wie de penalty's mocht nemen en nu gaat Neymar zelfs in tegen zijn trainer. De spelers die woensdag in actie kwamen tegen Anderlecht moesten een lichter trainingsprogramma volgen, maar de Braziliaan wou langer trainen.

Dat was volgens het doorgaans goed geïnformeerde L'Equipe de aanleiding voor een klein opstootje tussen de twee. Neymar knalde uit frustratie een bal tegen een muur en ging de kleedkamer opzoeken.

Getuige: Kobe Bryant

Opvallend detail: basketballegende Kobe Bryant was aanwezig op de training en zag het hele tafereel gebeuren. "We vroegen ons eerst af of hij het om te lachen deed, maar neen", vertelde de Amerikaan aan de Franse sportkrant.

Legend 🏀 @kobebryant Een bericht gedeeld door Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) op 20 Okt 2017 om 12:51 PDT

