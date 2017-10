Topzondag voor Serie A-Belgen, AC Milan blijft zoekende en zakt naar de rechterkolom

AS Roma, met Nainggolan in de aanval, had duidelijk overwicht in en tegen Torino, maar de kansen bleven lang uit. Het was Kolarov die met een schitterende vrije trap voor de verlossing kon zorgen.

Ook Timothy Castagne mocht vieren. Hij speelde een volledige wedstrijd voor Atalanta en won met 1-0 van Bologna.

Tenslotte blijft het rommelen in San Siro. AC Milan gaf deze zomer ettelijke miljoenen uit voor een nieuwe superploeg, maar die blijft voorlopig ver onder de verwachtingen. Na een vroege rode kaart voor Bonucci mochten ze zelfs tevreden zijn met een draw tegen Genoa.

Overzicht van speeldag 9 in de Serie A: