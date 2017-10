Vader geeft zoon raad mee voor Nederlandse 'Klassieker':"Haal extra motivatie uit de vijandigheid"

Ex-Ajaxspits Patrick Kluivert debuteerde in 1994 zelf tegen Feyenoord en wist meteen het net te vinden. Ruim 23 jaar treedt zoon Justin in zijn voetsporen. Vader Patric weet als geen ander wat je kan verwachten in een 'Klassieker' en wijst zijn zoon op een aantal gevaren.

"Hij mag zijn hoofd niet verliezen in het kolkende stadion en geen onnodige kaarten pakken. Hij moet, net zoals ik altijd probeerde, extra motivatie en energie proberen te halen uit de vijandigheid van het thuispubliek", aldus Kluivert sr. in gesprek met De Telegraaf.

Stress zal de 18-jarige rechtsbuiten alvast niet hebben. "Justin houdt van voetbal en weet dat hij daar goed in is. Of hij op een pleintje staat te voetballen of in een stadion met 50.000 Feyenoord-fans, maakt hem niet uit. Hij houdt zijn hoofd koel."