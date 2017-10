🎥 Pijnlijk! Eerst doorverwezen bij Antwerp en nu loopt Vargas verschrikkelijke blessure op in Australië

Zondag was Vargas bij de Jets toe aan zijn derde competitiewedstrijd tegen Brisbane Roar, maar dat liep gruwelijk af voor hem. Net voor het uur liep hij een vreselijke blessure op na een harde botsing. Het is duidelijk hoe lang hij precies buiten strijd zal zijn, maar bij het bekijken van de beelden ziet het er niet goed uit.

Dit was de laatste update vanwege de club: "Ronald Vargas is momenteel in het ziekenhuis voor scans van een heel serieuze enkelblessure. Beste wensen, Ron. We denken aan jou, makker."

Ronald Vargas is currently in hospital for scans for a very serious ankle injury. All the best Ron, we're thinking of you mate. pic.twitter.com/JNKWCELADp