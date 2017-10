Mignolet krijgt triestig record op zijn naam na vier tegentreffers in Wembley, wel knappe mijlpaal voor Alderweireld

De Belgische doelman kreeg terug de voorkeur op Loris Karius voor de topmatch in het Wembley-stadion. Hij moest zich echter vier keer omdraaien en zeker bij de laatste goal van Harry Kane maakte hij echt geen goeie beurt.

Daarmee krijgt Mignolet een triestig record op zijn naam: sinds zijn debuut bij The Reds in augustus 2013 maakte hij van alle spelers in de Premier League de meeste vergissingen die tot een doelpunt leidden (13).

13 - Simon Mignolet has made 13 errors leading to goals in the PL since making his Liverpool debut; three more than anyone else. Oops. pic.twitter.com/y7YbNza160