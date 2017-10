Essevee wil zo snel mogelijk terug in top-6 staan: "Europa League gaan we niet winnen, maar ..."

"De match tegen Waasland-Beveren wordt belangrijk voor ons, omdat we niet helemaal willen wegvallen uit de top-6 of de aansluiting verliezen", aldus Sandy Walsh voor het treffen met de Waaslanders. "Zelf spelen? Dat zou natuurlijk het leukste zijn."

"Na de puntendeling tegen Vitesse hebben we in ieder geval weer vertrouwen getankt", vulde Julien De Sart aan. "Daar kunnen we op verder bouwen. De match tegen Waasland-Beveren is zeker belangrijk, want de top-6 en play-off 1 blijft het doel."

Het hoofddoel zelfs. Francky Dury maakt er geen geheim van: "De Europa League gaan we niet winnen, play-off 1 halen misschien wel. Daar heb ik nog steeds het volste vertrouwen in, al wordt het niet makkelijk. Op dat gebied is de match tegen Waasland-Beveren de belangrijkste."

Dat Essevee eens een keertje buiten de top-6 staat? Dat zijn ze al niet meer gewoon: "En dus willen we zo snel mogelijk ons stekje opnieuw verwerven. We moeten zo snel mogelijk in die top-6 geraken, de foutjes moeten er wel uit", besloot Davy De fauw.

Volg Zulte Waregem - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.