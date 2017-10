🎥 Niet alleen in Brugge, maar ook in Marseille moet de politie tussen de supporters komen voor 'Le Classique'

De supportersgroepen van beide ploegen zorgden voor grote onrust in de straten rond het Stade Vélodrome. De politie moest tussenbeide komen. Volgens Franse media raakten daarbij vier agenten gewond en werden er voorlopig negen mensen opgepakt.

Ongeveer tegelijkertijd liep het iets dichter bij huis ook mis na Club Brugge-Antwerp. Maar liefst 120 mensen werden gearresteerd na zware rellen (lees hier meer).

