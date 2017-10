De transformatie van Kums: het lukt zelfs met Trebel

Eén quote van een speler wiens naam we hier niet gaan noemen, bleef ons bij: "Serieus, op training vroegen we ons echt af: 'Is dit nu de beste speler van België geweest?'" Diezelfde speler heeft zijn mening de laatste weken wel bijgeschaafd. Het toont aan hoe belangrijk het voor Kums is om op zijn manier te mogen spelen.

Ja, hij kan ballen recupereren, maar zijn sterkte ligt toch in het spel verdelen. Oplossingen zoeken waar anderen die niet zien. In één tijd een ploegmaat vrijspelen zodanig dat heel de ploeg kan opschuiven onder druk. Het spel verleggen van kant naar kant... Laat hem zo spelen en je ziet wel de beste Kums.

En zo kan hij ook samenspelen met Adrien Trebel. Een optie - toegegeven we dachten ook dat het niet kon - die onder Weiler onmogelijk bleek. Maar als Kums mag verdelen en temporiseren en Trebel mag versnellen als hij dat nodig acht, lukt het dus wel. Het staaft wat we eerder aanhaalden: het is makkelijker om begaafde voetballers met de bal te laten spelen dan er achter te laten lopen. Kwestie van goesting quoi.

U gaat toch ook liever werken als u weet dat u die dag geen acht uur fouten van anderen moet gaan oplossen? Kums heeft de voorbije weken het voetbalplezier teruggevonden. Op trainingsfoto's is hij steevast met een glimlach te zien, enkele weken geleden was dat eerder een donderwolk...