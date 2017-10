Alderweireld en Vertonghen halen zwaar uit, Mignolet met Liverpool in steeds viezere papieren

In minuut 4 vond Kane al de weg naar doel. The Spurs hielden niet in en nog voor het kwartier hing ook de 2-0 tegen de touwen via Son.

The Reds gaven niet op, want Salah nam de aansluitingstreffer voor zijn rekening op Wembley. Toch ging de thuisploeg met een dubbele voorsprong rusten. Alli tekende de 3-1 aan.

Liverpool kon niet reageren zoals in de eerste periode en Kane diepte met zijn achtste van het seizoen de score nog wat verder uit. Tottenham komt zo naast Man United in het klassement. De troepen van Klopp zakken weg naar de 9e stek.