Allijns ziet acht clubs in aanmerking komen voor degradatie: "Zeker 30 punten nodig"

De druk stijgt, want winst blijft uit. En dat maakt veel ploegen zenuwachtig. "We moeten eerlijk zijn. We hebben nu 10 punten en kijken ook naar onder. Eigenlijk moet iedereen vanaf plaats 8 naar beneden kijken. Het wordt een spannend seizoen voor veel clubs", aldus Allijns bij Sporza.

"Ik denk dat 10 punten na 11 matchen te weinig zal zijn om ons te handhaven. We zullen zeker 30 punten nodig hebben om ons te redden als je kijkt naar alle ploegen die nu verwikkeld zijn in de degradatiestrijd."

Geen emotionele beslissingen

En hoeveel tijd krijgt trainer Yannis Anastasiou nog? "Het is niet de stijl van deze club om de coach extra druk op te leggen. We zullen niets beslissen op basis van emotie. Het wordt hard vechten om de degradatie te ontlopen, maar ik heb goeie hoop dat het zal lukken. Ik geloof er nog in. We hebben een sterke kern."