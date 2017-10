Ferrera zucht: "Soms gaat het licht blijkbaar uit"

Wat moet je nu zeggen na zo'n pandoering? "Niet veel nieuws", zuchtte de Malinwa-trainer. "We geven de goals alweer weg, hetzelfde verhaal als tegen Anderlecht en Moeskroen. Er zijn momenten in de match waarop de spelers hun focus verliezen en dan wordt het wel heel moeilijk. In de tweede helft creëerden we nog kansen, maar we waren niet efficiënt genoeg."

Ferrera zat er als een geslagen man bij. "Ik begrijp dat de supporters ontgoocheld zijn, dat zijn wij ook allemaal. Binnen drie dagen krijgen we een nieuwe kans en die moeten we grijpen. Maar dan moeten de spelers zich wel op hun taken focussen. Vandaag ging het licht blijkbaar uit."