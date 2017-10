Na Hein ook speler van ploeg uit top-6 duidelijk: "Club Brugge wordt kampioen"

Ook Yohan Boli ziet het in zijn glazen bol: Club Brugge is dé absolute titelfavoriet. "Neen, ik denk niet dat de trein van hen te stoppen valt", aldus de spits van STVV in Het Belang van Limburg.

Met dank aan Ivan Leko ...

"Met dank ook aan Ivan Leko. Hij is echt top. Sinds hij hier vertrok heb ik hem niet meer gehoord, maar hij is dan ook dag en nacht met zijn job bezig."

Slotsom: "Blauw-zwart zal alleen maar beter worden. In principe is alles mogelijk, zeker in de play-offs ... Maar ze gaan het niet laten schieten en volhouden."