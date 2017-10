Tielemans begint zijn sporen te verdienen bij Monaco: "Extra vertrouwen"

Monaco heeft nu 20 punten uit 10 wedstrijden en blijft min of meer in het spoor van PSG, dat met 22 punten wel nog een wedstrijd te goed heeft. "Het was een belangrijke zege, zeker hier thuis. We wilden echt winnen om aan de top te blijven", vertelde Tielemans achteraf.

Tielemans zelf mocht iets lager gaan spelen en was samen met Fabinho de uitblinker in de wedstrijd. "We waren agressief en hadden veel kansen. We hebben geluisterd naar de trainer om de ruimte achter de verdediging op te zoeken. Nu moeten we nog efficiënter worden. Elke overwinning brengt extra vertrouwen."