Ze wachten het resultaat van Beerschot Wilrijk - OH Leuven niet af: "Neen, voor ons is het voorbij"

Bij Cercle Brugge wachten ze het resultaat van Beerschot Wilrijk - OH Leuven zelfs niet meer af: "We weten dat het voorbij is voor die eerste periode. Het is zaak om nog zoveel mogelijk punten te pakken in de laatste twee matchen en met een goed gevoel naar de tweede periode toe te kijken", aldus Stephen Buyl.

Tweede periode

"Er waren matchen waar meer in zat, bijvoorbeeld thuis tegen Beerschot Wilrijk. Dan had het anders kunnen lopen, maar nu is het echt wel gedaan voor die eerste periode. De focus moet niet meer op die eerste periode liggen."

Mercier pikt aan met duidelijke woorden: "Het zou een half mirakel zijn als we de eerste periode nog zouden winnen. Het is nu aan ons om de dingen van de nieuwe coach zo snel mogelijk op te pikken, zodat we er in die tweede periode staan."