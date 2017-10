1, 2, 3, 4 - hoedje van Thelin (en ook Anderlecht, Gent, Kortrijk, Essevee, STVV en de videoref komen ter sprake)

TOP

Kanariefever

Zes thuiswedstrijden, vijf zeges. De cijfers van STVV ogen uitmuntend, de derde plaats komt er niet zomaar. Beetje jammer dat de fans van de Kanaries daar niet in meegingen en voorlopig(?) nog niet massaal de weg naar Stayen hebben gevonden.

Temeer er echt wel iets staat in het post-Lekotijdperk. Met een jonge coach rustig verder werken: heerlijk. Dat de invallers opnieuw het verschil maakten, toont alleen maar dat iedereen fris, fruitig en gretig is. Er zit muziek in.

Forza Essevee

Veel sfeer aan de Gaverbeek, waar de fans 90 minuten lang bleven roepen en zingen voor hun fanions. Beetje jammer dat de spelers van Essevee daar niet in meegingen en opnieuw een teleurstellende prestatie neerzetten.

Een nieuwe thuisnederlaag voor Zulte Waregem en een 0 op 9 voor de troepen van Francky Dury, iedereen zat diep én toch was er nog hoop. "Always look on the bright side of life", werd zelfs even aangeheven. Het zegt veel. Bonuspunten wel voor Thelin - vier keer scoren, wow!

Intensiteit

Veel intensiteit in Club Brugge - Antwerp, waar 90 minuten strijd werd geleverd en Club Brugge opnieuw sterk bleek te zijn. 30 op 33, dat is de beste start in 15 jaar voor blauw-zwart.

Beetje jammer dat de kwaliteit daar niet in meeging, want het was een strijd zonder al te veel voetbal op Jan Breydel. Zolang de punten maar binnen zijn, zullen ze denken in Brugge.

FLOP

Zijn er nog verdedigers?

De manier waarop Kara en co werden afgetroefd door het Genkse doelpunt? Ongezien. De cadeautjes van Baudry en Leali aan Thelin & co? Comedy Capers.

Het verdedigen van AA Gent - al maanden en maanden een pijnlijk punt bij de Buffalo's - was opnieuw erg laks te noemen bij het tegendoelpunt. Werk aan de winkel!

Armoedig voetbal

We mogen spreken van een speeldag met weinig geschiedenis. Het spel was dan ook vaak armoedig te noemen. Lichtpuntjes? Erg moeilijk te vinden (zie boven). Dieptepunten? Met hopen.

Lokeren - Charleroi, Anderlecht - Genk, Kortrijk - Gent ... Het was niet om aan te pleuren. Nog te veel ploegen zijn met een derde van de competitie voorbij op zoek naar zichzelf.

(Video)ref

En dan was er weer een en ander te beleven van de man in het zwart. Waasland-Beveren zag een (of twee?) penalty's door de neus geboord aan de Gaverbeek, de trap van Teodorczyk die geel opleverde in het Astridpark, ... Er was weer heel wat te beleven op het vlak van zwakke arbitrage.

Bovendien gaf de videoref in Club Brugge - Antwerp niet thuis. Ook dat is niet de eerste keer dit seizoen en stilaan is de vraag of het goed komt met het ploegje.